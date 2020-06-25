Пять новых функций, которые Android 11 позаимствовал у iPhone

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Это вечная история: ведущие платформы регулярно перенимают друг у друга удачные идеи. Вот и в недавно представленной бета-версии Android 11 появились пять функций, которые хорошо знакомы пользователям iOS.
Об этом пишет uaspectr.com.
Одно из наиболее заметных нововведений Android 11 – возможность управлять умным домом через операционную систему устройства. Соответствующее меню открывается с помощью долгого нажатия на кнопку выключения. В Apple подобная возможность появилась раньше: в iOS 10 в меню Центра управления была добавлена кнопка HomeKit. Теперь такая функция есть и в Android – управлять гаджетами, подключенными к Google Home, стало удобнее.
Разовое разрешение
В Android 11 приложениям можно давать не только постоянные, но и разовые разрешения на различные действия вроде отслеживания местоположения или доступа к камере. Такая же опция есть в iOS 13, представленной Apple в прошлом году. В Google пошли дальше: если пользователь дал разрешение на некое действие, но не использовал приложение в течение длительного времени, оно будет отменено.
Простое управление медиапереключением
Переключаться между мультимедийными устройствами стало проще – в Android 11 можно активировать динамики Google Home или Bluetooth-наушники прямо в списке уведомлений. Это похоже на значок AirPlay в Центре управления iOS.
Интерфейс обработки скриншотов
В Android 11 слегка изменили привычный интерфейс и сделали его более похожим на iOS 11. Сделав скриншот, пользователь увидит в нижнем углу экрана окно предварительного просмотра с возможностью редактирования, добавления комментариев и отправки другим пользователям. (Раньше открывать и редактировать скриншоты приходилось через панель уведомлений).
Запись действий на экране (возможно)
Эту функцию сложно назвать изобретением iOS – она встречается у многих компаний, в том числе и у разработчиков Android. Однако в Google-версии Android записи экрана не было, а необходимость данной функции давно назрела. Вариант, представленный в бета-версии Android 11, очень напоминает iOS. Доступ к функции осуществляется через меню быстрых настроек – аналог Центра управления. Впрочем, ее появление пока под вопросом – Google неоднократно представлял запись экрана в других бета-версиях, но в итоге так ее и не запустил.
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