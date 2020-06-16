Кабмину предлагают выделить дополнительные 4,5 миллиарда на проект "Стена"

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Государственная пограничная служба предлагает выделить дополнительные 4,5 млрд грн на проект “Стена” на границе с РФ и продлить сроки его выполнения до 2025 года.
Об этом говорится в пояснительной записке Госпогранслужбы относительно необходимых изменений проекта “Стена”, который обнародовала экспертная организация StateWatch.
Отмечается, что если Кабмин примет такие предложения, общая стоимость “Стены” вырастет до 6,2 млрд грн, ведь с начала реализации проекта Госпогранслужба уже потратила 1,7 млрд грн.
“Администрацией ГНС был направлен на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Госгеокадастр проект распоряжения Кабинета Министров, который предусматривает завершение реализации “Стены” на украинско-российской границе в 2025 году, а также увеличение его финансирования на 4,5 млрд грн.
Такое предложение Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта”, – говорится в сообщении.
“На строительство “Стены” в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее чем половина от запланированных. К тому же пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта”, – пишет StateWatch.
В Госпогранслужбе отмечают, что согласование предложенных изменений будет иметь “положительное влияние на интересы граждан и органов ГНС”, поскольку это позволит обустроить инженерно-технические сооружения, средства выявления, наблюдения и идентификации, что в свою очередь повысит эффективность охраны и обороны государственной границы.
По словам пограничников, согласование предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российском и украинско-молдавском участках в последующие периоды:
Напомним, “Стена” на российско-украинской границе построена на 40%.
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