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Кабмину предлагают выделить дополнительные 4,5 миллиарда на проект "Стена"

Кабмину предлагают выделить дополнительные 4,5 миллиарда на проект "Стена"

Государственная пограничная служба предлагает выделить дополнительные 4,5 млрд грн на проект “Стена” на границе с РФ и продлить сроки его выполнения до 2025 года.

Об этом говорится в пояснительной записке Госпогранслужбы относительно необходимых изменений проекта “Стена”, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

Отмечается, что если Кабмин примет такие предложения, общая стоимость “Стены” вырастет до 6,2 млрд грн, ведь с начала реализации проекта Госпогранслужба уже потратила 1,7 млрд грн.

“Администрацией ГНС был направлен на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Госгеокадастр проект распоряжения Кабинета Министров, который предусматривает завершение реализации “Стены” на украинско-российской границе в 2025 году, а также увеличение его финансирования на 4,5 млрд грн.

Такое предложение Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта”, – говорится в сообщении.

“На строительство “Стены” в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее чем половина от запланированных. К тому же пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта”, – пишет StateWatch.

В Госпогранслужбе отмечают, что согласование предложенных изменений будет иметь “положительное влияние на интересы граждан и органов ГНС”, поскольку это позволит обустроить инженерно-технические сооружения, средства выявления, наблюдения и идентификации, что в свою очередь повысит эффективность охраны и обороны государственной границы.

По словам пограничников, согласование предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российском и украинско-молдавском участках в последующие периоды:

  • в 2020-2021 годах – в пределах Харьковской и Луганской областей;
  • в 2021-2022 годах – в пределах Луганской и Сумской областей;
  • в 2022-2025 годах – в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Напомним, “Стена” на российско-украинской границе построена на 40%.

По материалам Економічна Правда
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