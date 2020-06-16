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Хуже чем ожидалось: НБУ прогнозирует негативное влияние пандемии на экономику

Хуже чем ожидалось: НБУ прогнозирует негативное влияние пандемии на экономику

Постепенное сворачивание карантинных ограничений способствовало оживлению экономической активности. В то же время существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и длительным, чем прогнозировалось.

Об этом шла речь во время заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 10 июня, по итогам которого НБУ снизил учетную ставку с 8% до 6%.

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Во время заседания члены КМП отметили, что всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления, инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий.

“Соответственно экономика нуждается как в фискальных, так и в монетарных стимулах”, – говорится в сообщении.

Члены КМП были единогласны относительно необходимости снижения учетной ставки в июне на 200 б.п. до 6%.

В то же время относительно дальнейшей динамики учетной ставки ожидания членов КМП разделились.

По мнению подавляющего большинства присутствующих, сохраняется существенная неопределенность, связанная с длительностью и интенсивностью карантина, а также скоростью восстановления потребительского спроса и экономической активности как в Украине, так и в мире, что будет влиять и на инфляционную динамику.

“В целом подавляющее большинство членов КМП согласились, что потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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