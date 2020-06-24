Языки программирования, которые помогут зарабатывать до $150 тыс. в год (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сайт для разработчиков Stack Overflow провел опрос среди 65 тыс. пользователей, чтобы узнать, какие языки программирования они знают и сколько им за это платят.
Об этом пишет Украинский спектр.
С помощью этих данных Stack Overflow составил рейтинг, расположив языки по росту дохода, который они приносят программистам. При подсчете результатов была использована медианная зарплата за 50 рабочих недель, иностранную валюту конвертировали в доллары.
Читайте также: На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы, которые ищут роботуSwift. Apple создала этот язык программирования в 2014 году, и с тех пор он набирает популярность. С помощью Swift можно создавать приложения для iOS, Mac, Apple TV и Apple Watch. Разработчики со знанием этого языка получают около $125 тыс. в США и $58 тыс. в среднем в мире.
Uber, Airbnb, Square, приложение для медитации Calm и около 500 тыс. других приложений в App Store хотя бы частично написаны на Swift.C. C, созданный Деннисом Ритчи в 1972 году, до сих пор остается одним из самых популярных языков. Разработчики, владеющие C, могут рассчитывать на зарплату размером в $125 тыс. в США и $50 тыс. в среднем в мире.
Rust. Rust – проект компании Mozilla, который по замыслу создателей должен был стать следующим этапом эволюции C и C++. Программисты, которые работают с Rust, получают в среднем $130 тыс. в США и $74 тыс. в других странах.
Этот язык программирования используют такие проекты, как Firefox, Dropbox, Amazon и Coursera. Кроме того, он возглавляет рейтинг самых любимых языков на сайте Stack Overflow 5 лет подряд.
Ruby. Разработчики, знающие Ruby, получают $130 тыс. в США и $71 тыс. в среднем в мире. Этот язык программирования с открытым исходящим кодом был создан японским ученым Юкихиро Мацумото в 1995 году и с тех пор стал одним из самых популярных.
Ruby использовали для создания Twitter, GitHub и Kickstarter.
Perl. Язык программирования Perl создал лингвист Ларри Уолл в 1987 году, когда работал в американской компании Unisys. В мире Perl является одним из наиболее высокооплачиваемых языков программирования, поскольку разработчики получают в среднем $76 тыс. В США за работу с этим языком готовы заплатить $130 тыс.Kotlin. Kotlin, который создала петербургская компания JetBrains в 2010 году, помогает разработчикам писать программы для Android. Программисты, владеющие Kotlin, зарабатывают $130 тыс. в США и $54 тыс. в среднем в мире.
Сегодня этот язык используют компании Google, Square и Atlassian.Objective-C. Objective-C является одним из основных языков, которые Apple использует для создания своих операционных систем OS X и iOS. Разработчики, использующие Objective-C, получают в среднем $135 тыс. в США и $64 тыс. в других странах.
Этот язык программирования также используют при разработке приложений для iOS. Язык программирования Objective-C появился в начале 1980-х годов и был главным языком, который использовали на платформе NeXT, до того как ее приобрела Apple.Go. Язык программирования Go в 2007 году создали разработчики Google. По словам одного из создателей языка Роба Пайка, Go был придуман для решения реальных проблем, возникающих при разработке программного обеспечения в Google.
Программисты, владеющие Go, зарабатывают $140 тыс. в США и $74 тыс. в среднем в мире.Scala. Scala или Scalable Language – язык, который был создан в начале 2000-х годов немецким ученым Мартином Одерским. Программисты, которые работают с этим языком, получают в среднем $150 тыс. в США и около $76 тыс. в других странах.
Он используется многими разработчиками старого и очень популярного языка программирования Java. Основные фреймворки языка – Play и Lift – часто используют новостные сайты, например The New York Times, Guardian, The Huffington Post, а еще соцсети Foursquare и LinkedIn.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Льготные пенсии в Украине отменят: в Пенсионном фонде сделали заявление5 ч. назад - 21586 9
Почему дешевый доллар не выгоден УкраинеВчера, 10:10 - 7079 7
Maserati отказался от двигателя Ferrari11 ч. назад - 480 2
Штрафы и запрет выезжать за границу: какие сюрпризы ждут должников за коммуналкуВчера, 12:45 - 9273 2
Квартира или дом в пригороде: что лучше покупать для сдачи в аренду (инфографика)4 ч. назад - 1192 1
Льготные пенсии в Украине отменят: в Пенсионном фонде сделали заявление5 ч. назад - 21586 9
Названы страны, которые готовы принимать украинцев без ограничений на границеВчера, 17:16 - 13349
В КГГА рассказали, какие ремонты запрещено делать владельцам квартир в многоэтажкахВчера, 16:14 - 3937 1
Эксперты назвали наиболее востребованную вакансию в прошедшем месяцеВчера, 18:34 - 2626
Коронавирус обрушил цены на жилье в Европе на 40%Вчера, 21:34 - 2029
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)3 ч. назад - 76
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)Позавчера, 17:10 - 332
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)24.06.2020, 13:35 - 4920 3
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)23.06.2020, 12:10 - 757
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 1378