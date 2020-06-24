Языки программирования, которые помогут зарабатывать до $150 тыс. в год (инфографика)

Сайт для разработчиков Stack Overflow провел опрос среди 65 тыс. пользователей, чтобы узнать, какие языки программирования они знают и сколько им за это платят.

Об этом пишет Украинский спектр.

С помощью этих данных Stack Overflow составил рейтинг, расположив языки по росту дохода, который они приносят программистам. При подсчете результатов была использована медианная зарплата за 50 рабочих недель, иностранную валюту конвертировали в доллары.

Читайте также: На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы, которые ищут роботу

США

Apple создала этот язык программирования в 2014 году, и с тех пор он набирает популярность. С помощью Swift можно создавать приложения для iOS, Mac, Apple TV и Apple Watch. Разработчики со знанием этого языка получают около $125 тыс. ви $58 тыс. в среднем в мире.

Uber, Airbnb, Square, приложение для медитации Calm и около 500 тыс. других приложений в App Store хотя бы частично написаны на Swift.

США

C, созданный Деннисом Ритчи в 1972 году, до сих пор остается одним из самых популярных языков. Разработчики, владеющие C, могут рассчитывать на зарплату размером в $125 тыс. ви $50 тыс. в среднем в мире.

Rust. Rust – проект компании Mozilla, который по замыслу создателей должен был стать следующим этапом эволюции C и C++. Программисты, которые работают с Rust, получают в среднем $130 тыс. в США и $74 тыс. в других странах.

Этот язык программирования используют такие проекты, как Firefox, Dropbox, Amazon и Coursera. Кроме того, он возглавляет рейтинг самых любимых языков на сайте Stack Overflow 5 лет подряд.

Ruby. Разработчики, знающие Ruby, получают $130 тыс. в США и $71 тыс. в среднем в мире. Этот язык программирования с открытым исходящим кодом был создан японским ученым Юкихиро Мацумото в 1995 году и с тех пор стал одним из самых популярных.

Ruby использовали для создания Twitter, GitHub и Kickstarter.

Perl. Язык программирования Perl создал лингвист Ларри Уолл в 1987 году, когда работал в американской компании Unisys. В мире Perl является одним из наиболее высокооплачиваемых языков программирования, поскольку разработчики получают в среднем $76 тыс. В США за работу с этим языком готовы заплатить $130 тыс.

США

Kotlin, который создала петербургская компания JetBrains в 2010 году, помогает разработчикам писать программы для Android. Программисты, владеющие Kotlin, зарабатывают $130 тыс. ви $54 тыс. в среднем в мире.

Сегодня этот язык используют компании Google, Square и Atlassian.

США

Objective-C является одним из основных языков, которые Apple использует для создания своих операционных систем OS X и iOS. Разработчики, использующие Objective-C, получают в среднем $135 тыс. ви $64 тыс. в других странах.

Этот язык программирования также используют при разработке приложений для iOS. Язык программирования Objective-C появился в начале 1980-х годов и был главным языком, который использовали на платформе NeXT, до того как ее приобрела Apple.

Язык программирования Go в 2007 году создали разработчики Google. По словам одного из создателей языка Роба Пайка, Go был придуман для решения реальных проблем, возникающих при разработке программного обеспечения в Google.

Программисты, владеющие Go, зарабатывают $140 тыс. в США и $74 тыс. в среднем в мире.

США

Scala или Scalable Language – язык, который был создан в начале 2000-х годов немецким ученым Мартином Одерским. Программисты, которые работают с этим языком, получают в среднем $150 тыс. ви около $76 тыс. в других странах.

Он используется многими разработчиками старого и очень популярного языка программирования Java. Основные фреймворки языка – Play и Lift – часто используют новостные сайты, например The ​​New York Times, Guardian, The Huffington Post, а еще соцсети Foursquare и LinkedIn.

Справка Finance.ua:

Специализированное интернет-издание DOU провело зарплатный опрос среди 11 439 респондентов, из которых 5950 девелоперов (данные за 2019 год). Разработчиков больше всего в семи городах Украины: Киев (41%), Харьков (15%), Львов (13%), Днепр (7%), Одесса (5%), Винница (4%) и Запорожье (2%). Удаленно работают лишь 3,5% опрошенных программистов.

Самые высокие зарплаты в столице. Но в Одессе и Львове средняя зарплата .NET разработчиков примерно на $200 выше киевской. И львовские С++ разработчики получают где-то на $400 больше столичных.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr