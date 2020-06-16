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Таможня не выполнила план на 3 миллиарда

Таможня не выполнила план на 3 миллиарда

Государственная таможенная служба не выполнила план по доходам почти на 3 миллиарда.

Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, нынешний уровень доходов на таможне не является достаточным.

“Мы не выполнили план в мае – около 3 млрд грн, но работа идет. Наши ожидания – повысить доходы таможни на 15-20%”, – сказал Марченко.

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При этом в Минфине называют борьбу с контрабандой и ликвидацию теневых схем основным приоритетом для увеличения доходов в госбюджет.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что главам таможенной и налоговой службы поставлена задача обеспечить поступление в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя — иначе они будут уволены.

По материалам Mind
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