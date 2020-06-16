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Tesla планирует открыть новый завод и привлечь более миллиарда долларов

Tesla планирует открыть новый завод и привлечь более миллиарда долларов

Компания Tesla планирует открыть новый завод в США и привлечь более миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

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По информации издания уже есть конкретные планы по строительству завода в округе Тревис, штат Техас, который планируется начать этим летом.

Пока что у Tesla есть только один автомобильный завод на родине – во Фримонте, штат Калифорния. Еще один автомобильный завод был открыт в Шанхае, а третий планируется в Грюнхайде, неподалеку от Берлина, напоминают в Reuters.

Ожидается, что округ Трэвис инвестирует более 1 млрд долл и создаст около 5000 рабочих мест. Издание добавляет, что как всегда в таких крупных проектах, Tesla требует серьезных скидок, например, в виде налоговых льгот.

Строительство планируется начать в третьем квартале этого года после получения всех необходимых согласований.

По материалам Економічна Правда
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