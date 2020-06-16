В ближайшие недели прототип приложения "РРО в смартфоне" будет доступен для тестирования

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Через несколько недель малый и средний бизнес сможет приобщиться к тестированию прототипа приложения “РРО в смартфоне”, которое разрабатывалось с нуля.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“В ближайшие недели прототип «РРО в смартфоне» станет доступен для массового тестирования. Будет обнародована инструкция и видео по использованию программного РРО”, – говорится в сообщении.
Представители ГНС обратили внимание, что этот программный продукт разрабатывался с нуля и фактически является достоянием украинских разработчиков. Модель не является окончательной версией и будет доработана в виде финального продукта после тестового периода.
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“Внедрение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение «РРО в смартфоне» станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков”, – сообщают в Минфине.
С 1 августа продукт будет доступен для полноценного использования на бесплатной основе.
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