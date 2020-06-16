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НБУ будет считать прямые инвестиции вместо Госстата

НБУ будет считать прямые инвестиции вместо Госстата

Национальный банк переносит публикацию некоторых статистических данных с 19 на 26 июня.

«Сроки размещения данных I квартала 2020 года по отдельным показателям раздела Статистика / Статистика внешнего сектора незначительно смещены в связи с передачей функции публикации данных по прямым иностранным инвестициям из Государственной службы статистики в НБУ», – сообщает регулятор.

Это предполагает в том числе совершенствование методологии составления статистики ПИИ и учета в платежном балансе реинвестированных доходов предприятий.

Так перенесены публикации “Платежный баланс / Динамика платежного баланса Украины (летняя) и «Внешняя торговля / квартальная (годовая)» – с 19 июня на 26 июня 2020 года.

Национальный банк просит у участников рынка и пользователей информации прощения за временные неудобства, связанные с переносом публикации указанных данных.

По материалам Финансовый клуб
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