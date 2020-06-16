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Азербайджан намерен потеснить Россию на газовом рынке Европы

Азербайджан намерен потеснить Россию на газовом рынке Европы

Азербайджан приготовился начать поставки собственного газа в Европу и таким образом потеснить российское топливо. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, передает OilExp.

«Около 15 лет Азербайджан является надежным поставщиком нефти на европейские рынки. В ближайшее время мы начнем поставлять в страны – члены Европейского союза природный газ», – отметил Алиев.

По его словам, поставки будут осуществляться по Южному газовому коридору (ЮГК) протяженностью 3500 километров, строительство которого инициировал и финансировал Баку.

ПГК проходит от Азербайджана через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании до южных регионов Италии. Газопровод пока не введен в эксплуатацию, сроки начала поставок не уточняются. Ожидается, что его пропускная способность составит 16 млрд кубометров в год.

Напомним: эксперты прогнозируют, что Россию ждут новые проблемы на газовом рынке. Сжиженный газ постепенно выдавливает российский с европейского рынка.

По материалам Mind
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