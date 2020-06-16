Минюст заставит все украинские компании раскрыть своих главных бенефициаров

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В скором времени украинские компании будут обязаны раскрыть своих окончательных владельцев (бенефициаров).
Об этом вчера, 18 июня, на брифинге, посвященном 100 дням работы Кабинета министров, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
“Работаем над тем — и это предусмотрено программой взаимодействия с Международным валютным фондом, — чтобы в конце концов обязать, заставить предприятия раскрыть всем своих бенефициарных владельцев и обеспечить прозрачность корпоративных прав в Украине”, — заявил Малюська.
Министр отметил, что это предусмотрено программой сотрудничества с МВФ и “будет выполнено ближе к концу года”, вместе с обновлением реестров.
“Как только обязанность раскрытия бенефициарных владельцев внесли в законодательство, многие юрлица, опасаясь штрафов, сразу внесли соответствующие данные в реестр” — пояснил Малюська.
По его словам, заставить внести в реестр всю информацию о бенефициарах могут помочь штрафы.
“Новый реестр сделает систему эффективнее и удобнее”, — подчеркнул министр юстиции.
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