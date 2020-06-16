0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Минюст заставит все украинские компании раскрыть своих главных бенефициаров

Минюст заставит все украинские компании раскрыть своих главных бенефициаров

В скором времени украинские компании будут обязаны раскрыть своих окончательных владельцев (бенефициаров).

Об этом вчера, 18 июня, на брифинге, посвященном 100 дням работы Кабинета министров, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

“Работаем над тем — и это предусмотрено программой взаимодействия с Международным валютным фондом, — чтобы в конце концов обязать, заставить предприятия раскрыть всем своих бенефициарных владельцев и обеспечить прозрачность корпоративных прав в Украине”, — заявил Малюська.

Министр отметил, что это предусмотрено программой сотрудничества с МВФ и “будет выполнено ближе к концу года”, вместе с обновлением реестров.

“Как только обязанность раскрытия бенефициарных владельцев внесли в законодательство, многие юрлица, опасаясь штрафов, сразу внесли соответствующие данные в реестр” — пояснил Малюська.

По его словам, заставить внести в реестр всю информацию о бенефициарах могут помочь штрафы.

“Новый реестр сделает систему эффективнее и удобнее”, — подчеркнул министр юстиции.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.