ФГИУ выставляет на продажу часть помещений столичного завода "Арсенал"

Фонд госимущества Украины выставляет на продажу часть помещений завода “Арсенал” площадью 5,2 тыс. кв. метров, расположенных в центре Киева, на ул. Московская, 8. Конкурс по отбору оценщика состоится 24 июня 2020 года.

Это следует из объявления, опубликованного в газете «Ведомости приватизации» №25 за 10 июня.

“Цель проведения независимой оценки: определение стоимости для осуществления приватизации объекта государственной собственности путем выкупа”, – говорится в объявлении.

Отмечается, что на приватизацию выставляется часть помещений производственных мастерских корпуса 1 первого этажа и подвала общей площадью 5 245,6 кв. метров, который находится на балансе ГП Завод “Арсенал”.

Объект оценки входит в состав памятника градостроительства и архитектуры национального значения – «Производственные мастерские» (охранный № 867/16, постановление Совета Министров УССР от 06.09.1979 № 442).

Осуществить оценку объекта планируется до 30 июня 2020 года.

За услуги оценщика Фонд госимущества готов заплатить 7500 грн.