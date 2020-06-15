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ФГИУ выставляет на продажу часть помещений столичного завода "Арсенал"

ФГИУ выставляет на продажу часть помещений столичного завода "Арсенал"

Фонд госимущества Украины выставляет на продажу часть помещений завода “Арсенал” площадью 5,2 тыс. кв. метров, расположенных в центре Киева, на ул. Московская, 8. Конкурс по отбору оценщика состоится 24 июня 2020 года.

Это следует из объявления, опубликованного в газете «Ведомости приватизации» №25 за 10 июня.

“Цель проведения независимой оценки: определение стоимости для осуществления приватизации объекта государственной собственности путем выкупа”, – говорится в объявлении.

Отмечается, что на приватизацию выставляется часть помещений производственных мастерских корпуса 1 первого этажа и подвала общей площадью 5 245,6 кв. метров, который находится на балансе ГП Завод “Арсенал”.

Объект оценки входит в состав памятника градостроительства и архитектуры национального значения – «Производственные мастерские» (охранный № 867/16, постановление Совета Министров УССР от 06.09.1979 № 442).

Осуществить оценку объекта планируется до 30 июня 2020 года.

За услуги оценщика Фонд госимущества готов заплатить 7500 грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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