Шмыгаль объяснил позицию правительства по поводу приватизации госпредприятий

Приватизация необходима, ведь большинство госпредприятий не приносят доходов в виде дивидендов и налогов в государственный бюджет из-за отсутствия эффективного собственника.

Об этом заявил во время презентации программы действий правительства в сессионном зале ВР премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Что касается приватизации: действительно, в этом году подготовлен довольно большой пакет малой, средней, большой приватизации. Конечно, мы очень внимательно с фондом госимущества оцениваем возможности рынка, возможности инвесторов сегодня и в первую очередь мы говорим о так называемой “малой приватизации”, когда в регионах часть государственных предприятий малого и среднего размера, которые сегодня не приносят фактически доходов в виде дивидендов и налогов в государственный бюджет, часть из которых находится в “плачевном” состоянии с невыплатой заработной платы, потому что там нет эффективного собственника и государство не успевает контролировать эффективность этих предприятий. Они сегодня разворовываются, эту приватизацию необходимо осуществить в первую очередь”, – рассказал Шмыгаль.

Он напомнил, что в Украине на сегодня более 3900 государственных предприятий разного размера.

“Когда мы сравниваем с другими государствами, то государство может эффективно управлять несколькими десятками крупнейших, наиболее эффективных предприятий, которые могут наполнять бюджет… Сегодня такие предприятия определены, они не подлежат приватизации, они будут корпоратизироваться для повышения их эффективности, и поступления от этих предприятий должны расти. Все остальное – неэффективны, мелкие, средние предприятия, которые на сегодня являются бременем на теле государства и должны быть приватизированы”, – сказал Шмыгаль.