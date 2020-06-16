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140 секунд звука: Twitter вводит голосовые сообщения

140 секунд звука: Twitter вводит голосовые сообщения

Twitter анонсировала новые возможности сервиса. Помимо 280 символов текста теперь будет доступна и запись голоса. О новшестве сообщается в официальном блоге компании.

“Twitter с вашим голосом не слишком отличается от твиттера с текстом. Для начала откройте “Tweet composer” и коснитесь нового значка с волнами. Вы увидите свою фотографию профиля с кнопкой записи внизу – нажмите, чтобы записать свой голос”, – объясняется в сообщении.

Каждый голосовой твит будет длиться до 140 секунд. Но если вы хотите сказать больше, как только вы достигнете ограничения по времени, новый голосовой твит автоматически добавится в комментариях.

Когда вы закончите, нажмите кнопку “Готово”, чтобы завершить запись и вернуться к экрану записи, чтобы опубликовать сообщение. Люди увидят, как ваш голос появится в их хронике вместе с другими твитами. Для прослушивания нужно коснуться изображения. Создание голосовых твитов будет доступно для ограниченной группы людей на iOS, но в ближайшие недели каждый владелец iOS должен иметь возможность твитнуть со своим голосом.

По материалам bigmir.net
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