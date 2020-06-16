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Google выпустила обновленный Android 11

Google выпустила обновленный Android 11

Google недавно выпустил свою первую бета-версию Android 11, и теперь у нас есть еще одно обновление, это Android 11 Beta 1.5.

Новая бета-версия Android 11 поставляется с некоторыми новыми функциями и рядом исправлений ошибок и улучшений производительности.

Android 11 Beta 1 включает в себя финальные API и официальный API 30 SDK для разработчиков, а также последние оптимизации и исправления ошибок. Beta 1 также является первым выпуском Android 11 для начинающих пользователей, которые хотят опробовать то, что будет в Android 11. Этот выпуск подходит для разработки, тестирования и общего использования.

Android 11 все еще находится в активной разработке, поэтому система и приложения Android могут не всегда работать должным образом. Как и в предыдущих версиях, Android 11 содержит изменения, которые помогают повысить производительность, время автономной работы, безопасность и конфиденциальность. В некоторых случаях они могут влиять на приложения до тех пор, пока они не будут обновлены для поддержки Android 11, поэтому вы можете увидеть влияние, варьирующееся от незначительных проблем до более значительных функциональных ограничений. В целом, большинство приложений будут работать так, как ожидается, как и большинство API и функций. Напомним, ранее сообщалось, что в Android 11 исправят досадную оплошность прошлых версий.

По материалам Брокбизнесинвест
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