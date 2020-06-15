Стокгольм встал на сторону Укргазвыдобування в споре об имуществе совместной деятельности

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение об увеличении доли “Укргазвыдобування” в имуществе совместной деятельности (СД), сообщила сегодня пресс-служба “Нафтогаза”.

Арбитры вынесли решение 17 июня, удовлетворив исковое требование компании к “Карпатыгазу” и его шведскому акционеру Misen Enterprises по перераспределению долей в имуществе СД – суд существенно увеличил долю “Укргазвыдобування”, уменьшив долю Misen более чем в два раза.

“Арбитражный суд постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность “Укргазвыдобування”, которое в свою очередь должно выплатить сумму компенсации “Карпатыгазу” и Misen в соответствии с перераспределенными долями”, – заявила гендиректор “Укргазвыдобування” Елена Кобец.

Если стороны не смогут согласовать оценку, ее определит суд.

Напомним, в 2015 году “Укргазвыдобування” разорвало договоры об СД. Украинские правоохранители открыли несколько производств по факту нарушений действующего законодательства при выполнении соглашений.