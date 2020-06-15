Стокгольм встал на сторону Укргазвыдобування в споре об имуществе совместной деятельности

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение об увеличении доли “Укргазвыдобування” в имуществе совместной деятельности (СД), сообщила сегодня пресс-служба “Нафтогаза”.
Арбитры вынесли решение 17 июня, удовлетворив исковое требование компании к “Карпатыгазу” и его шведскому акционеру Misen Enterprises по перераспределению долей в имуществе СД – суд существенно увеличил долю “Укргазвыдобування”, уменьшив долю Misen более чем в два раза.
“Арбитражный суд постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность “Укргазвыдобування”, которое в свою очередь должно выплатить сумму компенсации “Карпатыгазу” и Misen в соответствии с перераспределенными долями”, – заявила гендиректор “Укргазвыдобування” Елена Кобец.
Если стороны не смогут согласовать оценку, ее определит суд.
Напомним, в 2015 году “Укргазвыдобування” разорвало договоры об СД. Украинские правоохранители открыли несколько производств по факту нарушений действующего законодательства при выполнении соглашений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль заявил, что украинская энергетика должна работать на углеВчера, 19:00 - 1898 14
В Украине могут усложнить регистрацию купленных за границей автоВчера, 15:02 - 8268 13
Шмыгаль прогнозирует, что через 10-15 лет в Украине будут проблемы с выплатами пенсий9 ч. назад - 936 10
За проезд в метро без маски пассажира оштрафуют на 17 тыс. грн5 ч. назад - 601 5
Рада списала долги старого энергорынкаВчера, 15:43 - 916 5
"Письма счастья" о неуплате ЕСВ начнут приходить по-новому6 ч. назад - 1940
Шмыгаль заявил, что украинская энергетика должна работать на углеВчера, 19:00 - 1898 14
Wizz Air возобновляет полеты из Украины7 ч. назад - 1843
Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июня6 ч. назад - 1338 3
Бизнес перейдет "в тень": эксперт рассказал о рисках внедрения второго уровня пенсионной системы в УкраинеВчера, 20:20 - 1298 2
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Позавчера, 15:35 - 1114
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеПозавчера, 15:16 - 308 4
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 7855 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 602
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2564 2