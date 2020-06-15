Рада приняла в первом чтении законопроект о референдуме

Верховная Рада 18 июня приняла в первом чтении законопроект №3612 “О народовластии через всеукраинский референдум”.

Законопроект поддержали 252 народных депутата.

“Ключевой новацией законопроекта, которая выделяет его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде Украины, является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований”, – говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету:

утверждение закона о внесении изменений в разделы І, III , XIII Конституции Украины;

решение вопроса общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

утрата силы Закона Украины или отдельных его положений.

Какие вопросы не могут быть предметом всеукраинского референдума:

противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным прежде всего Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколами к ней;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования. Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования после принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссией и его обнародования в газете “Голос Украины” и на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

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