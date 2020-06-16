В июле стоимость транспортировки газа может увеличиться на 20%

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В июле газ подорожает на 20%: решение приняла Национальная комиссия по регулированию энергетики.
Об этом рассказали в Сниданке с 1+1.
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Цены планируют поднять за транспортировку газа, а это повлияет на конечную цену в платежках. Процедура такого увеличения цены стандартная. Проходит она в два этапа, каждый раз поднимая цену около 20%.
С начала года цена на газ должна была вырасти на 46%, но вмешались власти. Украинские чиновники предлагают отменить второй этап повышения цены из-за коронакризиса. Государственный регулятор своего ответа еще не дал.
Напомним, Кабинет Министров обязал предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа. В условиях функционирования рынка природного газа его стоимость для предприятий теплоснабжения меняется ежемесячно. В прошлом отопительном сезоне цена природного газа колебалась от 2 897 грн до 4 899 грн за тысячу кубов.
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