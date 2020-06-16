Huawei более чем вдвое нарастила продажи на фоне сокращения поставок Apple Watch

Аналитики Canalys подготовили отчет, рассказывающий о расстановке сил на рынке умных часов в первом квартале 2020 года.

Согласно подсчетам аналитиков, в период с января по апрель на рынок было отгружено 14,3 млн умных часов, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде год назад. То есть, несмотря на COVID-19 и в отличие от многих рынков, сегмент умных часов показал рост.

Лидером рынка умных часов по-прежнему остается Apple. Однако продажи у купертиновского гиганта просели — на 13% по сравнению с результатом годичной давности. За первый квартал 2020 года общие мировые продажи Apple Watch составили 5,2 млн единиц, что соответствует 36,3% рынка.

На этом фоне резко контрастирует Huawei, которая за год нарастила продажи умных часов более чем вдвое — на 113%, до 2,1 млн единиц — и поднялась на вторую строчку рейтинга, сместив Samsung на третье место. Южнокорейский гигант нарастил продажи своих умных часов в полтора раза, до 1,8 млн единиц.

Четвертое место занимает Garmin, реализовавшая за квартал 1,1 млн часов (+39%). Замыкает пятерку Fitbit, сократившая продажи на 21%, до 0,9 млн. Все остальные производители вместе поставили 3,3 млн умных часов, что на 24% больше, чем год назад.

Если смотреть в разрезе регионов, то Китай показал самые высокие темпы роста. В Китае поставки умных часов выросли на 60% по сравнению с прошлым годом, тогда как доля рынка Северной Америки в общей структуре впервые опустилась ниже 33%.