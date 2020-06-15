Правительство одобрило решение о "карантинных" доплатах таможенникам

Кабинет Министров одобрил решение о доплатах до 50% заработной платы работникам Государственной таможенной службы Украины на таможенных постах на период карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Правительством были приняты решения, направленные на институциональное возрождение Государственной таможенной службы Украины”, – говорится в сообщении.

Что приняло правительство:

таможенникам вернули спецзвания (утверждено положение о специальных званиях должностных лиц таможенных органов и порядке их присвоения);

введение доплаты до 50% заработной платы работникам Гостаможслужбы на таможенных постах на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

Кому предусмотрены доплаты:

тем работникам на таможенных постах, которые непосредственно осуществляют таможенное оформление товаров, таможенный контроль и контактируют с гражданами Украины и иностранцами, подвергая риску собственное здоровье в условиях пандемии CОVID -19 (такие же доплаты получают с конца апреля 2020 года военнослужащие и работники полиции и Госпогранслужбы, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на время карантина из-за коронавируса).

Справка Finance.ua:

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