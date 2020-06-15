Правительство одобрило решение о "карантинных" доплатах таможенникам

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Кабинет Министров одобрил решение о доплатах до 50% заработной платы работникам Государственной таможенной службы Украины на таможенных постах на период карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“Правительством были приняты решения, направленные на институциональное возрождение Государственной таможенной службы Украины”, – говорится в сообщении.
Что приняло правительство:
Кому предусмотрены доплаты:
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