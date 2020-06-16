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Adobe окончательно прекратит поддержку Flash Player

Adobe окончательно прекратит поддержку Flash Player

Около трёх лет назад компания Adobe заявила о своём намерении прекратить поддержку платформы Flash Player до конца 2020 года. И теперь Adobe опубликовала официальную дату окончания поддержки Flash, которая является последним днём этого календарного года – 31 декабря 2020 года.

Начиная с 1 января 2021 года, компания больше не будет выпускать никаких обновлений или патчей безопасности для Flash. Adobe также рекомендует пользователям заранее удалить проигрыватель. Кроме того, компания удалит все архивы с предыдущими версиями Flash Player со своего официального сайта и заблокирует запуск содержимого на основе Flash.

Те пользователи, у которых Adobe Flash Player всё ещё установлен в системе, получат от компании уведомление с предложением удалить устаревшую платформу ещё до окончания срока поддержки.

По материалам ITC.ua
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