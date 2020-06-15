Шмыгаль: в течение двух недель Кабмин подготовит соглашения, которые помогут завершить объекты "Укрбуда"

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Кабинет Министров постановил Министерству обороны и Министерству юстиции разработать проект сделки для заключения необходимых соглашений, которые помогут завершить объекты “Укрбуда”.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что в понедельник правительство провело встречу с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации “Укрбуд”, где обсуждались пути урегулирования вопроса достройки объектов.
“17 июня Кабмин поддержал проект распоряжения, который дает старт процессу решения этой проблемы. В течение двух недель Минобороны совместно с Минюстом должны разработать проект сделки для заключения необходимых соглашений, что позволит завершить строительство объектов “Укрбуда” и защитит имущественные права инвесторов”, – пишет глава правительства.
Как ранее отмечалось, проект распоряжения позволит Минобороны перезаключить договора, заключенные с корпорацией “Укрбуд”, на ЧАО “ХК Киевгорстрой”.
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