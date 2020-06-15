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Шмыгаль: в течение двух недель Кабмин подготовит соглашения, которые помогут завершить объекты "Укрбуда"

Шмыгаль: в течение двух недель Кабмин подготовит соглашения, которые помогут завершить объекты "Укрбуда"

Кабинет Министров постановил Министерству обороны и Министерству юстиции разработать проект сделки для заключения необходимых соглашений, которые помогут завершить объекты “Укрбуда”.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что в понедельник правительство провело встречу с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации “Укрбуд”, где обсуждались пути урегулирования вопроса достройки объектов.

“17 июня Кабмин поддержал проект распоряжения, который дает старт процессу решения этой проблемы. В течение двух недель Минобороны совместно с Минюстом должны разработать проект сделки для заключения необходимых соглашений, что позволит завершить строительство объектов “Укрбуда” и защитит имущественные права инвесторов”, – пишет глава правительства.

Как ранее отмечалось, проект распоряжения позволит Минобороны перезаключить договора, заключенные с корпорацией “Укрбуд”, на ЧАО “ХК Киевгорстрой”.

Справка Finance.ua:

  • Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мероприятий по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании “Укрбуд”.
  • По словам президента «Киевгорстроя» Игоря Кушнира в интервью “Главкому”, на достройку всех жилых комплексов «Укрбуда» не хватает 2 млрд грн.

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По материалам Економічна Правда
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