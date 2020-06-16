Названо лучшее в мире место для работы и бизнеса

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Лучшим местом в мире для работы и бизнеса стал Сингапур.
Об этом заявил швейцарский Институт развития управления (IMD), пишет CNBC.
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Сингапур лидировал в рейтинге и в прошлом году. На втором месте лучших мест для работы и бизнеса стоит Дания, замыкает тройку Швейцария.
Далее в рейтинге:
Китай с 14 места опустился на 20. Люксембург оказался на 14, на 17 – Германия, на 19 – Великобритания. Украина заняла 55 место в рейтинге лучших мест для работы и бизнеса. Замыкает список Венесуэла. Всего в рейтинге 63 страны.
При составлении списка авторы рассматривали эффективность правительства, состояние экономики, инфраструктуры и эффективность бизнеса. Были использованы статистические локальные и международные данные. Также опрашивали глав различных компаний.
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