По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (28,954 млн и 15,430 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (30 и 33), максимальный курс продажи доллара 29,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,76-26,77 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 63 активных заявок по доллару на сумму 44,384 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,7800 – 37 000

26,7800 – 30 000

26,7700 – 40 000

26,7700 – 111 111

26,7700 – 8 000

26,7700 – 21 000

26,7700 – 30 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,7700 – 4 000

26,7800 – 10 000

26,7800 – 5 000

26,7900 – 22 000

26,7900 – 20 000

26,7900 – 5 000

26,7900 – 22 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,8297 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7590 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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