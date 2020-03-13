Президент «Киевгорстроя» рассказал, сколько денег не хватает для спасения инвесторов «Укрбуда»

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На достройку всех жилых комплексов «Укрбуда» не хватает 2 млрд грн.
Об этом сообщил президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир в интервью “Главкому”.
«На достройку всех жилых комплексов «Укрбуда» не хватает 2 млрд грн. Где мы их должны взять? Мы предложили действенный механизм – выкуп квартир Государственным ипотечным учреждением. То есть мы не просим нам эти деньги подарить, ГИУ все равно будет покупать квартиры по своим программам. И это помогло бы нам получить необходимую сумму на одновременный старт работ на таком большом количестве строительных площадок», – сообщает Кушнир.
По его словам, в компании «Киевгорстрой» понимали, что падение «Укрбуда» повлияет на всю строительную отрасль.
«По масштабу строительства только «Киевгорстрой» мог потянуть такой объем. Поэтому мы взялись достраивать. И за первые месяцы взяли очень хороший темп. Провели и финансовый, и технический аудит, приняли первые пять из 22 жилых объектов. Но аудит нам четко показал: принимать нужно только все объекты вместе, ведь большая часть из оставшихся ЖК минусовые, только четыре могут обеспечить прибыль, за счет которой будет возможность вытащить весь этот проект. Но все они строились на землях Министерства обороны, поэтому мы столкнулись с бюрократией и непониманием проблемы со стороны ведомства», – добавил президент «Киевгорстроя».
Кроме того, как сообщил Кушнир, уже появился диалог с Минобороны.
«Новый министр провел уже несколько совещаний, в том числе и с нами, с инвесторами. Надеюсь, проблема будет решена. Сейчас мы видим, что Минобороны направило письма к правительству с просьбой вынести вопрос на заседание Кабмина, собрало все заинтересованные стороны, услышало нашу позицию относительно финансовой стороны проекта – с выкладками результатов аудита. То есть мы сдвинулись с мертвой точки», – подытожил он.
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