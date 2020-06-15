HTC анонсировала свой первый 5G-смартфон (фото)

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Модель HTC U20 5G, как видно из названия, обладает поддержкой связи 5G – впервые для компании. Устройство содержит 6,8-дюймовый LCD дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. В верхнем левом углу экрана имеется сквозное отверстие, там находится объектив 32-мегапиксельной фронтальной камеры. Данная новинка несёт на борту процессор Snapdragon 765G, который дополнен оперативной памятью объёмом 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 256 ГБ.
При необходимости можно установить карту памяти microSD. На задней панели смартфона HTC U20 5G расположена камера на базе четырёх модулей. Главный 48-мегапиксельный модуль дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, 2-мегапиксельным макро модулем и 2-мегапиксельным модулем для оценки глубины снимаемой сцены. Новинка оснащена батареей ёмкостью 5000 мАч (по другим данным 4850 мАч) и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Дополнительно сообщается о наличии модуля NFC. Масса устройства составляет 215 г. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 10. Цена смартфона HTC U20 5G заявлена на уровне $640.
Смартфон HTC Desire 20 Pro является более доступным решением. Он оснащается 6,5-дюймовым LCD дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9. Дисплей тоже содержит сквозное отверстие в левом верхнем углу экрана, но в данном случае разрешение сенсора фронтальной камеры снижено до 25 Мп. Основная камера получила точно такую же конфигурацию, что используется в случае HTC U20 5G. Ёмкость батареи составляет те же 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт, имеется модуль NFC, двухдиапазонный модуль Wi-Fi и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников.
Но ради удешевления устройства некоторые другие характеристики были понижены по сравнению с HTC U20 5G. Так, модель HTC Desire 20 Pro оснащена менее производительным процессором Snapdragon 665, объём оперативной памяти уменьшен до 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – до 128 ГБ. Устройство также включает слот для установки карты памяти microSD и работает под управлением ОС Android 10. Цена смартфона HTC Desire 20 Pro составит около $300.
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