Citroen показала первый официальный электрический кросс-хэтчбек Citroen-C4 (фото)

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Ровно за две недели до обещанного анонса нового поколения автомобиля Citroen C4 французы решили показать первые изображения и расставить точки над «ë». Во-первых, в компании не стали называть новинку кроссовером, выбрав обозначение компактный кросс-хэтчбек. Во-вторых, модель действительно будет доступна с тремя двигательными установками (бензин, дизель, электро), при этом в последнем случае она будет называться ë-C4.
Французский автопроизводитель напомнил, что кроссоверы C3 Aircross и C5 Aircross были проданы тиражом соответственно 300 тыс. и 200 тыс. автомобилей с момента старта продаж в конце 2017 года. В свою очередь компактные кросс-хэтчбеки играют важную роль на европейском рынке — в 2019 году на их долю пришлось почти 28% продаж всех автомобилей сегмента C. Именно поэтому Citroen рассчитывает на успех своей новой модели C4, которая сочетает удобный приподнятый кузов кроссовера со спортивным аэродинамичным силуэтом хэтчбека.
Разработчики обещают повышенный комфорт в рамках фирменной программы Citroën Advanced Comfort, которая включает подвеску Progressive Hydraulic Cushions, сиденья Advanced Comfort, дополнительные функции и системы помощи водителю. Раскрыть полностью особенности новинки французы обещают в день премьеры, 30 июня 2020 года.
Пока Citroen не готов назвать характеристики нового Citroen C4, однако точно известно, что он будет основан на фирменной платформе PSA CMP, которая используется в автомобилях концерна Peugeot 208/2008 и Opel Corsa/Mokka. Соответственно, по аналогии можно сделать вывод, что электрическая версия Citroen ë-C4 получит электродвигатель мощностью 100 кВт (136 л.с.) с крутящим моментом 260 Нм и батарею на 50 кВтч с запасом хода порядка 310-340 км по измерительному циклу WLTP.
Французы также отметили, что новый Citroen ë-C4 – 100% ëlectric станет пятой моделью в рамках стратегии электрификации Citroen после C5 Aircross Hybrid, Ami, ë-Jumpy и ë-SpaceTourer.
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