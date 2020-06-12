Еврокомиссия начала два расследования в отношении Apple

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Еврокомиссия начинает два антимонопольных расследования в отношении компании Apple.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии 16 июня.
Речь идет о возможных нарушения компанией правил конкуренции Евросоюза при использовании системы Apple Pay и нарушениях, связанных с политикой App Store.
В первом расследовании внимание Еврокомиссии будет сосредоточено на положениях, условиях и других мероприятиях по интеграции Apple Pay в торговые приложения и веб-сайты при работе на iPhone и iPad.
Во втором случае расследование затронет вопрос об обязательном использовании собственной системы покупок внутри приложений Apple и ограничений регуляторов на возможность разработчиков информировать пользователей App Store о более выгодных возможностях покупок вне приложений.
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