Еврокомиссия начала два расследования в отношении Apple

Еврокомиссия начинает два антимонопольных расследования в отношении компании Apple.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии 16 июня.

Речь идет о возможных нарушения компанией правил конкуренции Евросоюза при использовании системы Apple Pay и нарушениях, связанных с политикой App Store.

В первом расследовании внимание Еврокомиссии будет сосредоточено на положениях, условиях и других мероприятиях по интеграции Apple Pay в торговые приложения и веб-сайты при работе на iPhone и iPad.

Во втором случае расследование затронет вопрос об обязательном использовании собственной системы покупок внутри приложений Apple и ограничений регуляторов на возможность разработчиков информировать пользователей App Store о более выгодных возможностях покупок вне приложений.