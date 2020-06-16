Турпоток из Украины летом в лучшем случае восстановится до 40-50%

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В июле-августе после возобновления международного авиасообщения количество регулярных рейсов составит в лучшем случае 30-35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По сегменту туристических чартеров падение будет несколько меньше – до 50%.
Это следует из мониторинга заявлений авиакомпаний, проведенного РБК-Украина, а также информации турфирм.
Почти все авиакомпании делают акцент на том, что их расписание в июле-августе может измениться. Но рейсы могут и вовсе отменить в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также если власти не разрешат полеты.
Несмотря на заявления ряда авиакомпаний о начале полетов в/из Украины уже в июне, страны ЕС как минимум до 1 июля не планируют пускать украинцев. И если говорить о регулярных рейсах, ни одна авиакомпания до сих пор не летает в ЕС. Кроме того, в Украине все еще не снята самоизоляция по приезду из-за рубежа.
При этом некоторые европейские страны, в частности Греция и Хорватия, уже заявили о готовности открыть границы с 1 июля для граждан третьих стран, в том числе и украинцев. Но ключевое условие, на котором настаивают в ЕС, сводится к тому, что порог заболеваемости COVID-19 должен соответствовать нормам Евросоюза – не более 40 активных случаев на 100 тысяч населения.
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