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Майское обновление Windows 10 ломает Chrome

Майское обновление Windows 10 ломает Chrome

Пользователи Chrome жалуются, что после установки Windows 10 версии 2004 они сталкиваются с проблемой, из-за которой Google продолжает выводить пользователей из каждой учетной записи в браузере Chrome. Затем он заставляет пользователей снова войти в систему.

Эта проблема появляется, когда вы закрываете браузер Chrome, а затем снова открываете его – вам придется снова войти в систему. Удаление и повторная установка браузера не решают проблему.

Эта проблема уже присутствовала в Insider Builds для Windows 10 v2004, но поскольку команда Chromium испытывала трудности с ее воспроизведением, они изначально не планировали ее дальнейшее изучение.

К счастью, исследователь Google Security Tavis Ormandy столкнулся с той же проблемой, что подтолкнуло группу к дальнейшему расследованию этой проблемы. Похоже, что проблема заключается в том, что API защиты данных Windows (DPAPI), который помогает защитить данные в Windows 2000 и более поздних версиях, включая закрытые ключи, сохраненные учетные данные и другую конфиденциальную информацию, не работает, хотя причина пока не известна.

По материалам bigmir.net
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