0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 129 0

Мошенники наторговали 1 млн гривен фейковыми опционами

Мошенники наторговали 1 млн гривен фейковыми опционами

Под видом инвестирования в акции мировых финансовых компаний мошенники призывали граждан вкладывать деньги. Для своих махинаций организаторы создали собственный сайт и разместили call-центр в Киеве.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Киберполиция установила, что компания якобы предоставляла услуги по торговле акциями международных компаний, обещала инвесторам сверхприбыли, не вкладывая много усилий и денежных средств. Желающие регистрировались на веб-платформе и пополняли депозиты. После чего деньги сразу перечислялись на крипто-кошельки злоумышленников. Ежемесячная прибыль от такой деятельности составила более миллиона гривен.

Кроме этого, фигуранты в Киеве разместили собственный call-центр со штатной численностью около 40 человек, работники которого обещали высокие прибыли и убеждали граждан вкладывать средства.


Фото: Киберполиция

Правоохранители провели обыски по месту расположения офиса и проживания организаторов компании. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, накопители информации, «черновая» документация и вещества, внешне похожие на наркотические.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, и устанавливаются причиненные гражданам убытки.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.