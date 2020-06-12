Мошенники наторговали 1 млн гривен фейковыми опционами

Под видом инвестирования в акции мировых финансовых компаний мошенники призывали граждан вкладывать деньги. Для своих махинаций организаторы создали собственный сайт и разместили call-центр в Киеве.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Киберполиция установила, что компания якобы предоставляла услуги по торговле акциями международных компаний, обещала инвесторам сверхприбыли, не вкладывая много усилий и денежных средств. Желающие регистрировались на веб-платформе и пополняли депозиты. После чего деньги сразу перечислялись на крипто-кошельки злоумышленников. Ежемесячная прибыль от такой деятельности составила более миллиона гривен.

Кроме этого, фигуранты в Киеве разместили собственный call-центр со штатной численностью около 40 человек, работники которого обещали высокие прибыли и убеждали граждан вкладывать средства.



Фото: Киберполиция

Правоохранители провели обыски по месту расположения офиса и проживания организаторов компании. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, накопители информации, «черновая» документация и вещества, внешне похожие на наркотические.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, и устанавливаются причиненные гражданам убытки.