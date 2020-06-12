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Нардепы запретили начислять штрафы по кредитам во время карантина

Нардепы запретили начислять штрафы по кредитам во время карантина

16 июня на пленарном заседании Верховная Рада приняла законопроект №3297 о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина).

Об этом говорится на сайте ВР.

Что это означает:

  • если заемщик просрочивает выполнение денежного обязательства по договору, согласно которому ему был предоставлен кредит банком или иным кредитором, он освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя (заимодавца) неустойку, штраф, пеню за такую просрочку;
  • такая норма будет действовать в период действия карантина, установленного Кабмином на всей территории Украины, или/и 30 дней после дня окончания действия такого карантина.

Справка Finance.ua:

“Карантинные послабления” для бизнеса на период карантина:

  • до 30 июня освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов);
  • помощь по частичной безработице освобождается от обложения НДФЛ и военным сбором;
  • возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП;

Антикризисная инструкция от Finance.ua

  • до конца последнего месяца карантина приостановлены сроки рассмотрения жалоб налогоплательщиков и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита;
  • ФЛП освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя до 31 мая;
  • мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина;
  • продолжается и упрощенная процедура капитализации банков.

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По материалам Finance.UA
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