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Пенсии некоторых украинцев вырастут из-за карантина

Пенсии некоторых украинцев вырастут из-за карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса может положительно повлиять на размер пенсий работающих пенсионеров.

Об этом рассказала в эфире канала “Украина 24” заместитель главы Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.

Ковпашко напомнила, что в декабре 2019 года средняя заработная плата была более 10 000 грн, затем она начала снижаться и в апреле упала до 9 300 грн.

“При этом стоит отметить, что у нас не только средняя зарплата снизилась, но и количество людей, которые были застрахованными лицами, – из-за карантина. Если люди, которые являются пенсионерами, продолжают работать, то для них такая ситуация полезна. Если их зарплата не изменилась, то, делясь на меньшую, будет выше их индивидуальный коэффициент и, соответственно, размер пенсии. Условно говоря, если человек получал зарплату 4 500 грн, то мы ее сопоставляем со средней по Украине, и ее коэффициент выше – коэффициент заработной платы, который затем вкладывается в формулу”, – пояснила заместитель главы Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

  • В Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше.
  • Министерство социальной политики Украины разработало программу по улучшению обеспечения социально незащищенных слоев населения.
  • По словам председателя комитета социальной политики и ветеранов Верховной Рады Галины Третьяковой, накопительный пенсионный уровень должен заработать в 2023 году, по закону. Чтобы система заработала раньше, это требует напряженной работы исполнительной ветви власти.

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По материалам Сегодня
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