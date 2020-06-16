Пенсии некоторых украинцев вырастут из-за карантина

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Карантин в Украине из-за коронавируса может положительно повлиять на размер пенсий работающих пенсионеров.
Об этом рассказала в эфире канала “Украина 24” заместитель главы Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.
Ковпашко напомнила, что в декабре 2019 года средняя заработная плата была более 10 000 грн, затем она начала снижаться и в апреле упала до 9 300 грн.
“При этом стоит отметить, что у нас не только средняя зарплата снизилась, но и количество людей, которые были застрахованными лицами, – из-за карантина. Если люди, которые являются пенсионерами, продолжают работать, то для них такая ситуация полезна. Если их зарплата не изменилась, то, делясь на меньшую, будет выше их индивидуальный коэффициент и, соответственно, размер пенсии. Условно говоря, если человек получал зарплату 4 500 грн, то мы ее сопоставляем со средней по Украине, и ее коэффициент выше – коэффициент заработной платы, который затем вкладывается в формулу”, – пояснила заместитель главы Пенсионного фонда.
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