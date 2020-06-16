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Huawei впервые стала крупнейшим в мире производителем смартфонов

Huawei впервые стала крупнейшим в мире производителем смартфонов

Мировые поставки смартфонов в апреле упали на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Counterpoint Research. При этом продажи Huawei впервые превысили Samsung.

Нейл Шах, вице-президент по исследованиям в Counterpoint, подтвердил, что в апреле Huawei стала мировым производителем смартфонов номер один с долей рынка 19% в течение короткого периода времени. За тот же период южнокорейский конгломерат имел долю рынка всего 17%. Успех Huawei можно отнести к патриотически настроенным китайским потребителям, которые отдают предпочтение продуктам компании с тех пор, как правительство США ввело санкции.

В Китае компания особенно преуспела в последние несколько кварталов. С другой стороны, закрытие в апреле, вызванное пандемией, серьезно повлияло на продажи Samsung на таких рынках, как Индия, США, Латинская Америка и некоторых частях Европы. Из-за строгих ограничений в некоторых странах спрос на смартфоны практически нулевой.

Однако китайская экономика начала восстанавливаться к марту 2020 года, и это означало, что самый важный рынок смартфонов Huawei снова был открыт для бизнеса.

Стоит добавить, что Huawei наращивает продажи в своей стране, в то время как его доля на рынке в других регионах снижается более быстрыми темпами из-за отсутствия Google Mobile Services.

Кратковременный успех Huawei не гарантирует, что он продолжится еще несколько месяцев, так как экономика всего мира начинает восстанавливаться. Следовательно, поставки Samsung также должны восстановиться. Напомним, ранее сообщалось, что Huawei выпустит самый дешевый -телефон.

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По материалам bigmir.net
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