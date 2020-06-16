Huawei впервые стала крупнейшим в мире производителем смартфонов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Мировые поставки смартфонов в апреле упали на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Counterpoint Research. При этом продажи Huawei впервые превысили Samsung.Нейл Шах, вице-президент по исследованиям в Counterpoint, подтвердил, что в апреле Huawei стала мировым производителем смартфонов номер один с долей рынка 19% в течение короткого периода времени. За тот же период южнокорейский конгломерат имел долю рынка всего 17%. Успех Huawei можно отнести к патриотически настроенным китайским потребителям, которые отдают предпочтение продуктам компании с тех пор, как правительство США ввело санкции.
В Китае компания особенно преуспела в последние несколько кварталов. С другой стороны, закрытие в апреле, вызванное пандемией, серьезно повлияло на продажи Samsung на таких рынках, как Индия, США, Латинская Америка и некоторых частях Европы. Из-за строгих ограничений в некоторых странах спрос на смартфоны практически нулевой.Однако китайская экономика начала восстанавливаться к марту 2020 года, и это означало, что самый важный рынок смартфонов Huawei снова был открыт для бизнеса.
Стоит добавить, что Huawei наращивает продажи в своей стране, в то время как его доля на рынке в других регионах снижается более быстрыми темпами из-за отсутствия Google Mobile Services.
Кратковременный успех Huawei не гарантирует, что он продолжится еще несколько месяцев, так как экономика всего мира начинает восстанавливаться. Следовательно, поставки Samsung также должны восстановиться. Напомним, ранее сообщалось, что Huawei выпустит самый дешевый -телефон.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 1 сентября медикам повысят зарплаты — глава МинздраваВчера, 11:34 - 620 5
Проведение референдума может стоить около 12 миллиардов - СтефанчукВчера, 08:45 - 556 5
В ПФ объяснили, почему больше не выплачивают «карантинную тысячу»Вчера, 08:02 - 16695 4
Украинцы нарастили депозиты в банкахВчера, 19:00 - 409 3
До конца года 4G будет доступен по всей странеВчера, 10:16 - 567 3
В ПФ объяснили, почему больше не выплачивают «карантинную тысячу»Вчера, 08:02 - 16695 4
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньгиВчера, 10:00 - 3981 2
В Украине изменятся правила для операторов и абонентов мобильной связи (инфографика)Вчера, 16:02 - 2211
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2076
Google выпустила обновленный Android 11Вчера, 01:16 - 1139
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)Вчера, 12:10 - 145 1
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1287
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 396 5
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 8238 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 659