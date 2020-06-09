В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)

На автомобильном заводе Авто-Холдинг началось серийное производство промтоварного фургона на шасси среднетоннажного грузового автомобиля FAW Tiger V.

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Промтоварный фургон имеет грузоподъемность 3,4 т. и объем перевозимого груза – 24 куб. м., предназначен для транспортировки различных товаров, материалов и других грузов, не требующих соблюдения температурного режима и особых условий перевозки.

Потенциальные покупатели – дистрибьюторские и торговые компании.



Фото из открытых источников

Рабочий ресурс автомобиля более 1 000 000 км Новая модель оснащена дизельным двигателем CUMMINS ISF3.8s5141 (Евро-5) объемом 3,8 л, мощностью 143 к.с. и механической трансмиссией ZF, топливной системой BOSCH, что гарантирует высокий уровень надежности, ремонтопригодности и доступности запчастей. Расход топлива от 13,1 л. на 100 км.



Фото из открытых источников

Активная и пассивная безопасность находится на уровне ведущих европейских и корейских аналогов. Эргономичная трехместная кабина, бортовой компьютер, круиз-контроль, кондиционер, аудиосистема и ряд других опций обеспечат водителю максимально комфортный и производительный режим эксплуатации. Предусмотрен гидравлический подъемник кабины, а инновационная четырехточечная система ее крепления обеспечивает мягкое движение даже по плохим дорогам.