Tesla начинает отменять некоторые предварительные заказы на солнечную черепицу Solar Roof

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Tesla начала обращаться к некоторым клиентам, которые оформили предварительный заказ на солнечную черепицу Solar Roof, чтобы уведомить их об отмене размещённых заказов. Причиной отказов называется невозможность покрывать их территорию. Такой поворот событий огорчает многих заказчиков, так как некоторые из них разместили свои предварительные заказы ещё несколько лет назад. Tesla представила солнечную черепицу в 2017 году и предлагала оформить предзаказ на неё с депозитом в $1000.
Первоначально Tesla планировала приступить к поставкам вскоре после сбора предварительных заказов, а к 2018 году даже были намерения выходить на международные рынки. Но компания столкнулась с многочисленными проблемами в этом сегменте бизнеса, которые существенно повлияли на планы. Лишь с выходом Solar Roof третьего поколения в конце 2019 года Tesla смогла окончательно побороть проблемы долговечности черепицы, попутно реализовав некоторые другие улучшения. В то же время компания начала наращивать объёмы производства и стала активно нанимать кровельщиков, чтобы они могли устанавливать солнечную черепицу в различных регионах США. Это позволило нарастить объём установок Solar Roof. Однако компания начала отменять предварительные заказы в некоторых регионах.
Так, начали поступать сообщения от ряда заказчиков, что Tesla связалась с ними и сообщила, что не обеспечивает покрытие их регионов. Слишком большое расстояние от ближайшего склада до дома, где необходимо установить солнечную черепицу, «затруднит предоставление высококачественного обслуживания». Потому компания не сможет реализовать проекты некоторых заказчиков. Такие сообщения по электронной почте получили жители как минимум двух штатов: Орегон (северо-запад США) и Мичиган (Средний Запад США).
В письме Tesla было сказано, что депозит будет полностью возвращён на протяжении 7-10 дней. Возврат средств будет осуществляться на ту же карту, с которой производилась оплата. При возникновении вопросов предлагалось ответить на электронное письмо или позвонить по указанному телефонному номеру. Однако заказчики утверждают, что после ответа на электронное письмо они не получили дополнительных ответов с разъяснениями от Tesla. Пока что нет сведений о том, смогли ли такие заказчики получить возврат своего депозита указанным в письме способом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 1000 инвесторов Укрбуда пришли к Зеленскому с "таблеткой"9 ч. назад - 3769 19
В "Нафтогазе" рассказали, кто прежде всего будет менять поставщиков после открытия рынка газа09.06.2020, 14:36 - 1370 10
В Украине платных дорог не будет - Укравтодор13 ч. назад - 1276 7
Камеры "поймали" авто, превысившее скорость 12 раз за день (фото)9 ч. назад - 2040 4
Кабмин допускает падение экономики в 2020 г до 8% ВВП - программа правительстваОколо часа назад - 72 3
В "Слуге народа" разъяснили участь учителей-пенсионеров14 ч. назад - 6563 1
Электрический тягач Tesla Semi готов к массовому производству - Маск (фото)18 ч. назад - 5313
Право на отпуск перед увольнением: разъяснение Гоструда9 ч. назад - 3943
Более 1000 инвесторов Укрбуда пришли к Зеленскому с "таблеткой"9 ч. назад - 3769 19
Межбанк: с понедельника ситуация на рынке начнет меняться11 ч. назад - 3389 1
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)6 ч. назад - 417
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 425
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1995 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2756 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 3368