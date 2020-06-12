Нефть дешевеет на фоне новой волны вирусного кризиса

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Китае.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составляет $37,65 за баррель, что на $1,08 (2,79%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX опустились в цене на $1,44 (3,97%) – до $34,82 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 8,4%, WTI – на 8,3%. Это первые недельные потери для обеих марок с недели, завершившейся 24 апреля.

В Пекине возник новый коронавирусный очаг, что вызывает опасения по поводу второй волны COVID-19. В 11 микрорайонах района Фэнтай объявлен “режим военного времени” после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка “Синьфади” была диагностирована коронавирусная инфекция.

На прошлой неделе цены на нефть снизились на 8%, что стало первым падением с апреля. Обвал цен был вызван ростом заболеваемости коронавирусом в США. В минувшую субботу было зарегистрировано более 25 тыс. новых случаев заражения и все больше штатов сообщают о новом всплеске коронавируса.