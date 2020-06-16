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В Фонде гарантирования вкладов рассказали, с кем банки рассчитываются вне очереди

В Фонде гарантирования вкладов рассказали, с кем банки рассчитываются вне очереди

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц рассказали, с какими кредиторами банки рассчитываются вне очереди.

Об этом ведомство написало на странице FACEBOOK.

Как сообщается, Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» четко определена очередность удовлетворения требований кредиторов неплатежеспособного банка, но с некоторыми кредиторами банки рассчитываются вне очереди.

Кто эти кредиторы, и почему они получат деньги вне очереди:

  • все требования кредиторов неплатежеспособного банка удовлетворяются во время его ликвидации за счет средств, поступающих от управления и продажи имущества (активов);
  • если банк привлекал под залог своего имущества средства, то в случае его банкротства лицо, которое их предоставило, становится кредитором, требования которого обеспечены этим имуществом (активами). Именно поэтому, когда банк получает от продажи залогового имущества денежные средства, он их направляет вне очереди на расчет с обеспеченным кредитором, который является залогодержателем;

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  • если полученных средств не хватает для полного расчета, непогашенные требования залогодержателя удовлетворяются в порядке очередности, определенной Законом.

Справка Finance.ua:

  • Фонд гарантирует возмещение вкладов всем вкладчикам в банках-участниках, которыми являются все банки Украины, кроме АО «Ощадбанк». В случае признания банка неплатежеспособным Фонд обязательно выплатит гарантированное возмещение вкладчикам такого банка, ведь это является одной из основных его функций, определенных законом.
  • Гарантии Фонда распространяются на средства физических лиц и ФЛП, размещенные на депозитах и текущих счетах. Предельная сумма возмещения в Украине сегодня составляет 200 000 грн независимо от количества счетов у вкладчика в одном банке.
  • Если вклад больше выплачиваемого Фондом возмещения или если вклад не подпадает под гарантии, вкладчик становится кредитором и должен заявить свои требования на возврат средств.
  • Выплаты кредиторам не гарантированы и осуществляются за счет средств от продажи активов банка, а сумма поступлений от продажи зависит от качества этих активов.

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По материалам Finance.UA
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