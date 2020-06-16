В Фонде гарантирования вкладов рассказали, с кем банки рассчитываются вне очереди

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В Фонде гарантирования вкладов физических лиц рассказали, с какими кредиторами банки рассчитываются вне очереди.
Об этом ведомство написало на странице FACEBOOK.
Как сообщается, Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» четко определена очередность удовлетворения требований кредиторов неплатежеспособного банка, но с некоторыми кредиторами банки рассчитываются вне очереди.
Кто эти кредиторы, и почему они получат деньги вне очереди:
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