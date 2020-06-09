МАУ опубликовала правила перелета для пассажиров

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) обнародовала правила для пассажиров, которых они будут должны придерживаться во время полетов на самолетах авиакомпании после возобновления полетов с 15 июня 2020 года.

Об этом говорится на сайте компании.

Пассажирам сообщают, что они должны будут самостоятельно обеспечить себя масками и носить их во время всей поездки (в аэропорту и на борту самолета). Отмечается, что маску следует носить так, чтобы она полностью прикрывала рот и нос.

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Во время посадки пассажирам рекомендуют самостоятельно осуществлять регистрацию онлайн и пользоваться киосками самостоятельной регистрации багажа для предотвращения скопления пассажиров в зоне регистрации.

Кроме того, с целью предотвращения столпотворений доступ к терминалу аэропорта сопровождающим будет временно ограничен. Доступ туда будут иметь исключительно пассажиры, персонал авиакомпаний и персонал аэропорта, а также лица, которые сопровождают особые категории пассажиров (дети, пассажиры с ограниченными физическими возможностями и другие).

Еще пассажирам советуют перед поездкой ознакомиться с требованиями государства прибытия и условиями пересечения границы, необходимостью прохождения обсервации / самоизоляции, требованиями о наличии медицинской страховки или справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Расчеты за товары и услуги в аэропорту и на борту самолета будут осуществляться исключительно бесконтактно банковскими картами.

Для питания на борту будут использоваться исключительно продукты в закрытой индивидуальной упаковке производителя. Напитки будут подаваться исключительно в одноразовой и индивидуально упакованной посуде. Вода будет предоставляться в индивидуальной таре. Раздачи напитков наливом не будет, кроме тех, которые требуют горячей воды (чай, кофе).

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