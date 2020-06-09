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МАУ опубликовала правила перелета для пассажиров

МАУ опубликовала правила перелета для пассажиров

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) обнародовала правила для пассажиров, которых они будут должны придерживаться во время полетов на самолетах авиакомпании после возобновления полетов с 15 июня 2020 года.

Об этом говорится на сайте компании.

Пассажирам сообщают, что они должны будут самостоятельно обеспечить себя масками и носить их во время всей поездки (в аэропорту и на борту самолета). Отмечается, что маску следует носить так, чтобы она полностью прикрывала рот и нос.

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Во время посадки пассажирам рекомендуют самостоятельно осуществлять регистрацию онлайн и пользоваться киосками самостоятельной регистрации багажа для предотвращения скопления пассажиров в зоне регистрации.

Кроме того, с целью предотвращения столпотворений доступ к терминалу аэропорта сопровождающим будет временно ограничен. Доступ туда будут иметь исключительно пассажиры, персонал авиакомпаний и персонал аэропорта, а также лица, которые сопровождают особые категории пассажиров (дети, пассажиры с ограниченными физическими возможностями и другие).

Еще пассажирам советуют перед поездкой ознакомиться с требованиями государства прибытия и условиями пересечения границы, необходимостью прохождения обсервации / самоизоляции, требованиями о наличии медицинской страховки или справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Расчеты за товары и услуги в аэропорту и на борту самолета будут осуществляться исключительно бесконтактно банковскими картами.

Для питания на борту будут использоваться исключительно продукты в закрытой индивидуальной упаковке производителя. Напитки будут подаваться исключительно в одноразовой и индивидуально упакованной посуде. Вода будет предоставляться в индивидуальной таре. Раздачи напитков наливом не будет, кроме тех, которые требуют горячей воды (чай, кофе).

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По материалам Finance.UA
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