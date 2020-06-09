Apple и Samsung доминируют на рынке бывших в использовании смартфонов

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Исследование, проведённое специалистами компании Counterpoint Technology Market Research, говорит о том, что объём мирового рынка бывших в использовании смартфонов в прошлом году практически не изменился.
По оценкам, в 2019-м на вторичном рынке было реализовано немногим более 137 млн «умных» сотовых аппаратов. Это приблизительно на 1 % меньше по сравнению с результатом за 2018 год.
Спрос на бывшие в использовании смартфоны остаётся довольно высоким в силу того, что такие аппараты могут стоить значительно дешевле новых моделей. При этом добросовестно восстановленный или крайне бережно использовавшийся аппарат может практически не уступать в плане внешнего вида совершенно новому собрату.
Отмечается, что на вторичном рынке смартфонов доминируют компании Apple и Samsung. Причём для последней основным катализатором продаж подержанных смартфонов являются флагманские модели семейства Galaxy S Series.
Исследование Counterpoint Technology Market Research показало, что в прошлом году спрос на бывшие в использовании смартфоны сократился в Европе на 3 %, в Китае — на 4 %, в Соединённых Штатах — на 5 %.
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