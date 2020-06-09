0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

Apple и Samsung доминируют на рынке бывших в использовании смартфонов

Apple и Samsung доминируют на рынке бывших в использовании смартфонов

Исследование, проведённое специалистами компании Counterpoint Technology Market Research, говорит о том, что объём мирового рынка бывших в использовании смартфонов в прошлом году практически не изменился.

По оценкам, в 2019-м на вторичном рынке было реализовано немногим более 137 млн «умных» сотовых аппаратов. Это приблизительно на 1 % меньше по сравнению с результатом за 2018 год.

Спрос на бывшие в использовании смартфоны остаётся довольно высоким в силу того, что такие аппараты могут стоить значительно дешевле новых моделей. При этом добросовестно восстановленный или крайне бережно использовавшийся аппарат может практически не уступать в плане внешнего вида совершенно новому собрату.

Отмечается, что на вторичном рынке смартфонов доминируют компании Apple и Samsung. Причём для последней основным катализатором продаж подержанных смартфонов являются флагманские модели семейства Galaxy S Series.

Исследование Counterpoint Technology Market Research показало, что в прошлом году спрос на бывшие в использовании смартфоны сократился в Европе на 3 %, в Китае — на 4 %, в Соединённых Штатах — на 5 %.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.