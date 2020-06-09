Украинский автопром обвалился на 75%: какой транспорт выпускали в мае

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Майский результат украинского автопрома обвалился на 75%. За месяц предприятиями отрасли было изготовлено всего лишь 126 единиц автотранспортной техники.
Об этом сообщает Укравтопром.
“Выпуск легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом уменьшился в пять раз. Как и годом ранее в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод – «Еврокар», где в мае в режиме крупноузловой сборки было собрано всего лишь 87 автомобилей марки Шкода”, – говорится в сообщении.
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Производство автобусов просело в 2,3 раза до 27 штук.
В мае производство автобусов осуществляли только два предприятия: «Черкасский автобус» и «ЗАЗ», где было изготовлено 25 и 2 автобуса соответственно.
Единственное проявление положительной динамики было отмечено в сегменте коммерческих автомобилей, которых было сделано 12 шт. или вдвое больше, чем годом ранее. Все машины были изготовлены на заводе «Черкасский автобус».
Всего за период с января по май 2020 года в Украине собрали 1550 ед. автотранспортных средств или на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года:
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