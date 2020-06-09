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Украинский автопром обвалился на 75%: какой транспорт выпускали в мае

Украинский автопром обвалился на 75%: какой транспорт выпускали в мае

Майский результат украинского автопрома обвалился на 75%. За месяц предприятиями отрасли было изготовлено всего лишь 126 единиц автотранспортной техники.

Об этом сообщает Укравтопром.

“Выпуск легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом уменьшился в пять раз. Как и годом ранее в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод – «Еврокар», где в мае в режиме крупноузловой сборки было собрано всего лишь 87 автомобилей марки Шкода”, – говорится в сообщении.

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Производство автобусов просело в 2,3 раза до 27 штук.

В мае производство автобусов осуществляли только два предприятия: «Черкасский автобус» и «ЗАЗ», где было изготовлено 25 и 2 автобуса соответственно.

Единственное проявление положительной динамики было отмечено в сегменте коммерческих автомобилей, которых было сделано 12 шт. или вдвое больше, чем годом ранее. Все машины были изготовлены на заводе «Черкасский автобус».

Всего за период с января по май 2020 года в Украине собрали 1550 ед. автотранспортных средств или на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года:

  • легковых автомобилей – 1325 шт. (-35%);
  • коммерческих – 24 шт. (+14%);
  • автобусов – 201 шт. (-41%).

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По материалам Finance.UA
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