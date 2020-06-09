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Украина полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша от МВФ

Украина полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша от МВФ

Украина только что полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter.

“Официально: Украина только что полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня деньги поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен”, – сообщил Смолий.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by.

В Минфине заявили, что первый транш будет направлен в Государственный бюджет Украины. Как указали в Минфине, это даст возможность обеспечить социальную защиту населения, в том числе принять меры по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также – обеспечить своевременное осуществление выплат по нашим долговым обязательствам.

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По материалам УНН
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