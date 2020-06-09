Украина полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша от МВФ

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Украина только что полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter.
“Официально: Украина только что полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня деньги поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен”, – сообщил Смолий.
Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by.
В Минфине заявили, что первый транш будет направлен в Государственный бюджет Украины. Как указали в Минфине, это даст возможность обеспечить социальную защиту населения, в том числе принять меры по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также – обеспечить своевременное осуществление выплат по нашим долговым обязательствам.
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