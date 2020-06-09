Снижение учетной ставки является недостаточным - председатель Совета НБУ

Проведенное правлением Национального банка Украины снижение учетной ставки является недостаточным.

Об этом написал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

«Правлением Нацбанка объявлено о снижении учетной ставки с 8% до 6%. По моему мнению, такое снижение учетной ставки является недостаточным и запоздалым. При данных условиях как эксперт могу сказать, что уровень учетной ставки должен находиться в пределах 4-5%», – говорится в сообщении.

По его словам, 6% сейчас является одним из самых высоких показателей учетной ставки в мире. А при текущих монетарных условиях промышленные предприятия не могут рассчитывать на банковские кредиты для проведения инвестиций или пополнения оборотных средств – с учетом снижения цен реальная стоимость гривневых кредитов для таких предприятий превышает 20% годовых.

Председатель Совета НБУ также раскритиковал решение НБУ о сужении коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа (рефинансирование и депозитные сертификаты овернайт) с +/- 2% до +/- 1%.

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По его оценке, такое решение будет сдерживать развитие межбанковского рынка: банки с избытком ликвидности будут охотнее размещать средства на депозитных сертификатах, с дефицитом – привлекать рефинансирование Нацбанка.

Данилишин считает, что такое решение приведет к увеличению расходов Нацбанка по операциям по стерилизации избыточной ликвидности.

«Украина благодаря жесткой монетарной политике фактически теряла от 0.7 до 1.5% ВВП в период 2017-2019 годов. Это еще раз доказывает, что нынешняя политика НБУ является ситуативной, не подкрепленной реальными научными обоснованиями, направлена на увеличение зависимости от внешнего финансирования», – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это – самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

23 апреля Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%.