Кто больше всего пострадал от карантина (инфографика)

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Карантин «подкосил» многие украинские бизнесы. Некоторые из них окончательно прекратили существование, а некоторые продолжают работать в ограниченном режиме и постепенно восстанавливаются. Но кто же пострадал больше всего?
В robota.ua в разгар карантина проводили большое исследование компаний семи крупнейших отраслей – Retail, ИТ, Промышленность и производство, Агро, Фарма, Оптовая торговля и FMCG. В каждом исследовании принимали участие компании-представители отрасли в Украине, они ответили на наши вопросы, и это позволило нам сделать несколько крупных отраслевых отчетов. Коротко об их результатах – далее.
Какие компании больше всего чувствовали кризис. По результатам опроса, больше всего от кризиса пострадала отрасль розничной торговли (Retail), на это указали почти 80% ее представителей. На втором и третьем месте – Промышленность и Оптовая торговля соответственно.
Как карантин повлиял на уровень продаж. Значительно упали продажи в 4 из 7 частей: в оптовой торговле (она пострадала больше остальных), Промышленности, Розничной торговле и Фарме. Меньше всего пострадал Агросектор – здесь на ухудшение продаж указали только 31% респондентов.
Интересно, что почти 40% ИТ-компаний отметили, что не продают ничего вообще в период кризиса.
Какую зарплату компании предлагали соискателям? Ответы представителей всех отраслей были похожи: они либо полностью заморозили набор и поэтому не предлагают никому зарплату вовсе, или же предлагают докарантинную.
Чаще всего докарантинную зарплату предлагали в агросекторе – на это указали почти 85% респондентов.
Что происходило с сотрудниками, которые давно работают в компании? Результаты нашего опроса свидетельствуют о том, что большинство украинских компаний сохранили команду – об этом сообщили от 70% до 85% респондентов из каждой области (даже те, у которых больше всего упали продажи).
Почти 10% опрошенных в области Промышленности указали, что сократили до 10% штата, примерно такой же показатель по этому ответу и в других отраслях.
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