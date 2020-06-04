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Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Ощадбанк осуществил второе в текущем году снижение ставок по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Ощадбанк предлагает бизнес-клиентам воспользоваться международными, государственными или партнерскими программами, благодаря которым кредитование удешевляется еще на несколько процентных пунктов”, – говорится в сообщении.

Кроме классического кредитования Ощадбанк предлагает:

  • государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%», по которой можно получить кредит от 3% годовых;
  • более 190 партнерских программ с поставщиками импортных и отечественных транспортных средств и техники со сниженными ставками кредитования. Часть кредитной нагрузки берет на себя партнер, в рамках некоторых программ ставка уменьшена до 0,1% годовых;

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  • специальную программу с ЕИБ, по которой ставка кредитования снижается на 1,25% годовых;
  • совместную с ЭИФ и ЕИБ программу «гарантийный механизм», которая делает доступным кредитование для клиентов, не имеющих достаточного залога на всю сумму кредита (достаточно предоставить обеспечение на 30% кредита, остальные 70% гарантирует ЕИБ);
  • программу с Фондом развития предпринимательства, по которой ставка кредитования снижается на 1% годовых;
  • программу социального предпринимательства с WNISEF, по которой финансирование предоставляется по ставке от 5% до 10% годовых;
  • программу FinancEast с Фондом развития предпринимательства, которая осуществляется в рамках инициативы Европейского Союза «EU4Business: ИДЕМ ВМЕСТЕ» через KfW, которая дает возможность бизнес-клиентам из Донецкой и Луганской областей получить компенсацию до 50% стоимости инвестиционного проекта.

Справка Finance.ua:

  • С начала 2020 года Ощадбанк выдал клиентам ММСБ 964 новых кредита на общую сумму 1 159 млн грн.

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По материалам Finance.UA
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