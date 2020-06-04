Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

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Ощадбанк осуществил второе в текущем году снижение ставок по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“Ощадбанк предлагает бизнес-клиентам воспользоваться международными, государственными или партнерскими программами, благодаря которым кредитование удешевляется еще на несколько процентных пунктов”, – говорится в сообщении.
Кроме классического кредитования Ощадбанк предлагает:
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Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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