Государственная таможенная служба оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме, то есть без участия должностных лиц таможен. Больше всего таможенных деклараций (ТД) оформили автоматически в Киевской области — 349.

Об этом сообщает пресс-служба таможни.

“В рамках пилотного проекта, начатого в конце мая, Таможня оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме, то есть без участия должностных лиц таможен”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе проекта еще вносились определенные коррективы в выполнение алгоритма таможенных формальностей, что позволило усовершенствовать внедренный механизм.

Так, больше всего таможенных деклараций в автоматическом режиме оформили в Киевской (349 ТД), Полесской (346 ТД) и Днепровской (114 ТД) таможнях.

Напоминаем, 19 мая Гостаможслужба ввела пилотный проект по выполнению таможенных формальностей автоматизированной системой таможенного оформления в автоматическом режиме. Проект направлен на упрощение процедуры таможенного оформления.