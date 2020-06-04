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Таможня оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме

Таможня оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме

Государственная таможенная служба оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме, то есть без участия должностных лиц таможен. Больше всего таможенных деклараций (ТД) оформили автоматически в Киевской области — 349.

Об этом сообщает пресс-служба таможни.

“В рамках пилотного проекта, начатого в конце мая, Таможня оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме, то есть без участия должностных лиц таможен”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе проекта еще вносились определенные коррективы в выполнение алгоритма таможенных формальностей, что позволило усовершенствовать внедренный механизм.

Так, больше всего таможенных деклараций в автоматическом режиме оформили в Киевской (349 ТД), Полесской (346 ТД) и Днепровской (114 ТД) таможнях.

Напоминаем, 19 мая Гостаможслужба ввела пилотный проект по выполнению таможенных формальностей автоматизированной системой таможенного оформления в автоматическом режиме. Проект направлен на упрощение процедуры таможенного оформления.

По материалам УНН
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