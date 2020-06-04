Транш МВФ будет поддерживать низкий уровень роста цен — Нацбанк

Поступление первого транша Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы сотрудничества с Украиной будет поддерживать низкий уровень роста цен в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий во время брифинга комитета монетарной политики НБУ.

«Это будет способствовать макроэкономической стабильности, это будет способствовать низким темпам инфляции. И это уже способствует тому, что Национальный банк сумел снизить учетную ставку до минимального уровня за всю историю независимости», — сообщил Чурий.

Он отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ закладывалось в макроэкономические прогнозы НБУ относительно дальнейшего развития экономики Украины в 2020 году. Вместе с тем, там считают, что падение экономики Украины по итогам второго квартала 2020 года будет сильнее, чем ожидалось.

В целом в Нацбанке ожидают, что к концу 2020 года Украина получит около 5 миллиардов долларов от международных финансовых организаций, из которых половину составят транши МВФ.

«Эти средства позволят в полном объеме профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса и карантинных мероприятий. Кроме того, они обеспечат наращивание международных резервов в течение этого года, несмотря на осуществление значительных платежей по внешнему государственному долгу», — сообщили в Нацбанке.

Там отмечают, что уже 11 июня, после получения первого транша МВФ, объем международных резервов Украины должен вырасти до 27 миллиардов долларов.

Справка Finance.ua:

Сегодня, 11 июня, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины.