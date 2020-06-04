Как изменились доходы работников в Киеве в январе-апреле 2020 года (инфографика)

В январе-апреле 2020 года размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников столичных предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 16 380 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 8,7%.

Об этом сообщает Главное управление статистики в г. Киеве.

Самый низкий уровень заработной платы наблюдался у работников текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; временного размещения и организации питания; производства электрооборудования; производства мебели, другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования; строительства; металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, а также здравоохранения и предоставления социальной помощи и не превышал 63,5% от среднего уровня по экономике.

Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,7 раза.

Задолженность. Общая сумма задолженности по выплате заработной платы на протяжении января-апреля 2020 г. увеличилась на 45,0%, или на 90832,2 тыс. грн, и на 1 мая 2020 г. составила 292462,3 тыс. грн, что равно 1,6% фонда оплаты труда, начисленного за апрель 2020 г.

Среди видов экономической деятельности наиболее весомое увеличение суммы невыплаченной заработной платы наблюдалось на экономически активных предприятиях научных исследований и разработок (на 35280,7 тыс. грн), промышленности (на 30216,7 тыс. грн), транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 9891,3 тыс. грн).

Увеличение суммы задолженности экономически активных предприятий произошло во всех районах города, а самое весомое – в Печерском (на 29607,2 тыс. грн) и Подольском (на 12067,6 тыс. грн) районах.

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