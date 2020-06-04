В мае налоговая собрала на 8,5% меньше, чем в прошлом году

В течение января-мая 2020 года по платежам, которые контролируются Государственной налоговой службой (ГНС), в государственный бюджет поступило 185,5 млрд грн, что на 9,1 млрд грн, или на 5,1% больше соответствующего показателя прошлого года. В апреле и мае 2020 года темп прироста налоговых поступлений в госбюджет стал отрицательным.

Об этом говорится на сайте налоговой.

В апреле этого года темп прироста составил -6,85% к соответствующему показателю прошлого года, а в мае снизился на более, чем 8,5%, если сравнивать с маем 2019 года.

С начала года плательщикам налогов на счета возмещено 63,4 млрд грн налога на добавленную стоимость.

В разрезе основных платежей в январе – мае 2020 года прирост по сравнению с январем – маем 2019 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – в 1,3 раза (+ 9,8 млрд грн), налогу на прибыль предприятий – на 6,9%. (+ 3,5 млрд грн), налогу и сбору на доходы физических лиц – на 7,5% (+ 3,1 млрд грн), акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров – на 17% (+ 3,6 млрд гривен).