0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

В мае налоговая собрала на 8,5% меньше, чем в прошлом году

В мае налоговая собрала на 8,5% меньше, чем в прошлом году

В течение января-мая 2020 года по платежам, которые контролируются Государственной налоговой службой (ГНС), в государственный бюджет поступило 185,5 млрд грн, что на 9,1 млрд грн, или на 5,1% больше соответствующего показателя прошлого года. В апреле и мае 2020 года темп прироста налоговых поступлений в госбюджет стал отрицательным.

Об этом говорится на сайте налоговой.

В апреле этого года темп прироста составил -6,85% к соответствующему показателю прошлого года, а в мае снизился на более, чем 8,5%, если сравнивать с маем 2019 года.

С начала года плательщикам налогов на счета возмещено 63,4 млрд грн налога на добавленную стоимость.

В разрезе основных платежей в январе – мае 2020 года прирост по сравнению с январем – маем 2019 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – в 1,3 раза (+ 9,8 млрд грн), налогу на прибыль предприятий – на 6,9%. (+ 3,5 млрд грн), налогу и сбору на доходы физических лиц – на 7,5% (+ 3,1 млрд грн), акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров – на 17% (+ 3,6 млрд гривен).

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.