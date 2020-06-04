Авиакомпании терпят убытки в $184 млрд из-за пандемии - IATA

Пандемия коронавируса COVID-19 в 2020 году приведет к убыткам для авиакомпаний на общую сумму $84 млрд, а в 2021 году они могут вырасти еще на $100 млрд.

Такой прогноз представила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), сообщает Reuters.

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“Ежедневные убытки отрасли в этом году составят $230 млн”, – сказал гендиректор IATA Александр де Жуниак.

В связи с прекращением полетов выручка авиакомпаний упадет в два раза – до $419 млрд с прошлогоднего уровня в $838 млрд.

Средняя потеря прибылей зафиксируется на уровне почти $38 на одного пассажира.

При этом в 2021 убытки отрасли могут достичь $100 млрд из-за проблем, связанных с восстановлением пассажиропотока, а также снижением тарифов на билеты в борьбе за клиента.

“Авиакомпании все еще будут финансово хрупкими в 2021 году”, – сказал де Жуниак, прогнозируя “еще более интенсивную” конкуренцию.

В этом году количество пассажиров снизится до 2,25 млрд человек. В 2021 году ожидается рост данного показателя до уровня в 3,38 млрд человек, что на 25% ниже уровня 2019 года.