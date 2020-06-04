В пяти городах Европы испытают автономные беспилотные автобусы

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Три прототипа автономных автобусов проекта FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation System) планируют в ближайшее время испытать на дорогах пяти европейских городов, сообщает Cities Today.
Цель испытаний — ускорить внедрение новых типов автоматизированных систем, в частности, общественного транспорта.
Пилот проекта уже стартовал в Хельсинки (Финляндия), в этом месяце испытания должны начаться в Гьездали (Норвегия) и Таллине (Эстония), в зависимости от ослабления карантинных ограничений. После этого они запланированы в Ламии (Греция), Гелмонде (Нидерланды), а осенью может быть расширение проекта снова в Гьездале.
Каждый из трех поставщиков автономных автобусов — Sensible4-Shotl, Saga и Mobile Civitatem — получил до одного млн евро на запуск своих моделей в двух городах. Там в течение 50 дней должны оценить их функциональность, совместимость и безопасность.
Первый пилот FABULOS в Хельсинки был запущен в апреле. Местный автопарк насчитывает три автономных автобуса, движущихся круговым маршрутом со скоростью до 40 км/ч. Маршрут имеет три остановки.
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“Хельсинки имеют цель стать самым функциональным городом в мире. Инновации для поддержания наилучших условий жизни являются основой нашей стратегии. Таким образом, внедрение автономных видов транспорта является одним из шагов для устойчивого развития», — сообщил городской голова Хельсинки Ян Вапаавуори.
Технически автобусы не требуют водителя или стюарда на борту, поскольку полностью автономные, но за поездками будут наблюдать из центра дистанционного управления. В исключительных ситуациях удаленный оператор сможет взять на себя управление транспортными средствами.
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